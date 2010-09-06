ОГА: в Житомирской обл. урожай зерновых будет на четверть меньше прошлогоднего

Власти Житомирской области прогнозируют, что урожай зерновых и зернобобовых культур в регионе в текущем году будет на четверть меньше прошлогоднего.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Житомирской областной госадминистрации по аграрным вопросам Николай ДЕЙСАН.

По его словам, "в области уже собрано около 700 тыс. тонн зерна, что все же на 25% меньше, чем было год назад на эту дату ".

При этом Н.ДЕЙСАН уточнил, что в регионе начата уборка кукурузы на зерно "при хорошей урожайности".

"Если все будет нормально с погодой, то мы получим в области хороший урожай, который все же (как минимум) будет на четверть меньше прошлогоднего, когда было собрано более 1 млн. 300 тыс. тонн зерна ", - сказал замгубернатора области.

Он также призвал общественность области и страны не создавать ажиотаж вокруг этого, отметив, что "несколько меньший прошлогоднего урожай не должен никого пугать, поскольку аграрии вырастили и собрали все же очень хороший урожай - на уровне позапрошлого года, когда в регионе было впервые за многие годы собрано 1 млн. тонн зерна, а значит, нет никаких оснований говорить о том , что в Житомирской области не будет хлеба, круп, муки".