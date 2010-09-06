МинАП повысило максимальную стоимость хранения зерна

Министерство аграрной политики повысило максимальную стоимость хранения зерна.

Соответствующий приказ министерства №476 от 6 августа 2010 года «О внесении изменений в приказ МинАП от 23.02.2010 № 76» опубликован на сайте ВРУ.

Согласно приказу, максимальная стоимость услуг за хранение пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы повышена с 12,51 до 17,5 грн./т с учетом НДС за каждые 30 календарных дней.

Приказ зарегистрирован в Министерстве юстиции 30 августа текущего года.