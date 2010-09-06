Кабмин утвердил состав Набсовета ГАК «Хлеб Украины»

Кабинет министров Украины утвердил персональный состав Наблюдательного совета Государственной акционерной компании «Хлеб Украины».

Соответствующее постановление правительства (№800 от 2 сентября т.г.) обнародовано на правительственном портале.

Согласно документу, в состав Набсовета вошли заместитель министра аграрной политики Украины Евгений ЛАВРОВ, заместитель главы Фонда госимущества Евгений ГРИГОРЕНКО, директор Департамента финансов агропромышленного комплекса и природоохранных мероприятий Минфина Анатолий ДАНИЛИШИН, начальник отдела экономики аграрного сектора Департамента развития секторов экономики Минэкономики Сергей КАРАСЕВИЧ, начальник управления связей с органами государственной власти ГАК «Хлеб Украины» Александр СКРИПНИК и директор Украинского НИИ продуктивности агропромышленного комплекса Александр СОБОВОЙ.

Справка УНИАН. Государственная акционерная компания «Хлеб Украины» создана в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 22 августа 1996 года №1000.

ГАК включает 125 дочерних предприятий, среди которых 72 предприятия по хранению зерна (паспортная мощность хранения – около 6,2 млн. тонн в год, фактическая на сегодня – 3 млн. тонн). Кроме того, в состав ГАК входят Одесский и Николаевский портовые элеваторы.