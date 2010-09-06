Херсонский облсовет утвердил программу развития сельхозкооперации

Херсонский областной совет утвердил программу по созданию в области сельскохозяйственных производственных кооперативов, согласно которой до 2015 года в регионе планируется создать 168 кооперативов.

Как передает корреспондент УНИАН, программа утверждена решением сессии Херсонского облсовета от 2 сентября т.г.

Согласно программе, в Херсонской области на начало года зарегистрировано 37 таких кооперативов, и их сеть необходимо расширить.

В реализацию проекта планируется вложить 338,87 млн. грн. Основное финансирование программы предполагается за счет госбюджета (259,525 млн. грн.), остальные средства будут привлекаться из областного бюджета (840 тыс. грн.), из местных бюджетов (170 тыс. грн.) и за счет внебюджетных инвестиций (81,9 млн. грн.). Деньги областного и местного бюджетов будут направляться преимущественно на финансирование бесплатной регистрации кооперативов, деньги госбюджета – на приобретение оборудования для них.

Кооперативы будут заниматься сбытом, хранением и переработкой сельхозпродукции, обеспечивать крестьян материально-техническими средствами по доступным ценам или с возможностью покупки техники в кредит.

Для создания сельхозкооперативов область планируется условно разделить на 5 зон:

пригородную с центром в Херсоне (Белозерский, Цюрупинский, Голопристанский районы), где преимущество можно предоставить заготовительно-сбытовым и сервисным кооперативам; пригородную с центром в Каховке и Новой Каховке (Каховский, Бериславский, Горностаевский районы), где целесообразно создавать перерабатывающие, заготовительно-сбытовые и сервисные кооперативы; курортно-рекреационную (Скадовский, Генический, Каланчакский районы), где нужны перерабатывающие, заготовительно-сбытовые и зерновые кооперативы; северную (Великоалександровский, Нововоронцовский, Выскопольский районы), где лучше создавать зерновые, молочные, мясные, перерабатывающие, заготовительно-сбытовые, снабженческие, сервисно-технологические, транспортные, семенные и многофункциональные кооперативы и зону центральных районов (Чаплынский, Новотроицкий, Ивановский, Верхнерогачикский, Нижнесерогозский и Великолепетихский районы), где имеет смысл создавать зерновые, молочные, мясные, перерабатывающие, заготовительно-сбытовые, снабженческие и многофункциональные кооперативы.

В кооперативах планируется создать 1,68 тыс. рабочих мест с фондом заработной платы 20,899 млн. грн.