Кабмин принял меры по защите Украины от африканской чумы свиней

Кабинет Министров Украины принял меры для недопущения ввоза в страну африканской чумы свиней.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра Виктора СЛАУТЫ, соответствующие меры были утверждены сегодня на заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии.

«Члены комиссии заслушали информацию об эпизоотической ситуации относительно африканской чумы свиней и приняли меры по недопущению занесения этой болезни на территорию Украины, а также отчет о принятых мерах относительно недопущения несанкционированного ввоза на территорию Украины, в том числе вне пунктов пропуска через государственную границу, продуктов и сырья животного происхождения», – говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, Государственный комитет ветеринарной медицины Украины 3 августа т.г. предупреждал об угрозе возникновения в стране африканской чумы свиней.

В Госкомветмедицины сообщили, что в Российской Федерации сложилась сложная эпизоотическая ситуация, в связи с чем африканская чума угрожает восточным областям Украины. Если Украина столкнется с этой проблемой, она не сможет экспортировать сельскохозяйственную продукцию, в частности зерно, и в пределах 20-километровой зоны от места выявления заболевания придется усыпить всех свиней.