С Симферополе больше всего подорожали огурцы, чеснок, рис и гречка

В Симферополе в августе 2010 г. среди продовольственных товаров наибольший рост цен наблюдался на огурцы открытого и закрытого грунта, соответственно - в 2 раза и 63,8%, также на 28,5% подорожал чеснок, кабачки - на 28,2%, рис - 21,7%, крупа гречневая - 19,8%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Кроме того, в августе в столице Крыма сало подорожало на 18,9%, крупы перловая, ячневая - на 16,9%, цитрусовые - 13,3%, сигареты с фильтром - 9,5%, грибы - 7,7%, пшено - 6,7%, вырезка свиная - на 6,3%. На 5,2% возросли цены на морепродукты и сливки, мука пшеничная и крупа манная подорожали на 4,6%, масло сливочное - на 4,3%, молоко - 4,0%, свинина - 3,6%, пиво и водка - 3,3%, макароны - 3,2%, говядина - 3,1%, сыры твердые и вода минеральная - на 2,6%.

Снижение цен зафиксировано на помидоры закрытого и открытого грунта - соответственно на 30,4% и 29,2%, перец - 29,2%, лук репчатый - 22,3%, свеклу - 15,9%, морковь - 13,6%, картофель - 13,3%, яблоки - 8,4%, рыбу живую, охлажденную - 4,9%, виноград - 4,8%, кофе в зернах и молотый - на 4,1%, жиры животные - 4,0%, субпродукты свиные - 3,6%, масло растительное - на 1,7%.

Среди непродовольственных товаров возросли цены на газ природный - на 50,1%, плитку керамическую - 5,6%, каменный уголь - 4,9%, санитарно-техническое оборудование - 4,7%, газ сжиженный - на 3,1%.

Наряду с этим наблюдалось снижение цен на летнюю женскую обувь - на 10,2%, фотоаппараты - 8,7%, DVD-плееры - 5,3%, гормональные препараты - 4,8%, туфли женские - 4,6%, цветы живые - 3,9%, легковые автомобили - на 2,0%.

В сфере услуг возросла стоимость услуг парикмахерских на 10,7%. Туристско-экскурсионные услуги подорожали на 0,4%. Снижение цен зафиксировано на билеты в поездах междугороднего сообщения - на 0,6%.