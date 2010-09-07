В Тернопольской области сильным ветром разрушено зернохранилище
10:55, 07 сентября 2010Агро
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В Тернопольской области из-за сильного ветра было разрушено зернохранилище.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, инцидент произошел в Хоросткове Гусятинског района в ООО «Зернопереработка». Сильные порывы ветра сорвали и уничтожили покрытия зерноскладов №4 и №6. Площадь сорванной кровли составляет 256 кв. м. Ущерб, по данным центра пропаганды, достигает 9 тыс. грн.
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