Госгорпромнадзор выявил 772 нарушения на предприятиях по хранению зерна в Хмельницкой обл.

Управление Государственного комитета Украины по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору (Госгорпромнадзор) в Хмельницкой области выявило 772 нарушения нормативно-правовых актов по вопросам охраны труда на предприятиях по хранению и переработке зерна.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Госгорпромнадзора в Хмельницкой области.

Специалисты Госгорпромнадзора выяснили, что на всех проверенных предприятиях не разработаны и не согласованы Планы локализации и ликвидации аварийных ситуаций, не проведена паспортизация зданий и сооружений; работники обеспечены средствами коллективной и индивидуальной защиты, согласно требованиям, лишь на 15-20%; допускается эксплуатация сельскохозяйственной техники, не прошедшей государственный технический осмотр и без ограждения карданных валов, приводов.

В результате проверок, в 97 случаях приостановлена эксплуатация оборудования и выполнения работ, привлечены к административной ответственности 39 работников.