УКАБ: профицит мощностей по переработке подсолнечника составит 43%

Профицит мощностей по переработке семян подсолнечника в Украине в 2010/11 маркетинговом году (МГ) составит 43%.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ). По данным УКАБ, производство семян подсолнечника в Украине составит 6,3-6,4 млн. тонн при перерабатывающих мощностях, превышающих 9 млн. тонн. Таким образом, почти половина мощностей по переработке семян останутся незадействованными, а конкуренция перерабатывающих предприятий за сырье обещает быть довольно напряженной.

Эксперты УКАБ отмечают, что избыток перерабатывающих мощностей увеличивается с каждым годом. В частности, в 2009/10 маркетинговом году он составлял 34%, а в 2008/09 МГ - лишь 15%.

Комментируя указанную тенденцию, генеральный директор УКАБ Владимир ЛАПА отметил, что динамика увеличения перерабатывающих мощностей играет на руку аграриям. "Избыток перерабатывающих мощностей - лучшая гарантия, что цена на подсолнечник для сельхозпроизводителей будет привлекательной, даже в период массового сбора данной культуры", - заметил В.ЛАПА.