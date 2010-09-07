ТМ «Oreanda» увеличила продажи шампанского на 42%

ТМ «Oreanda» в июле 2010 года увеличила объем продаж шампанского на 42%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 192 тыс. литров.

Как отметила бренд-менеджер ТМ «Oreanda» Дарья МАРТЫНОВА, в 2009 году компания вложила более 2 млн. гривень инвестиций в цех шампанизации. Это, по ее словам, позволило увеличить мощности предприятия на 50%. При этом Д.МАРТЫНОВА отметила, что "только объем продаж отражает реальный спрос на продукт».

Справка УНИАН. ДП «Крымский винный дом» производит винодельческую продукцию под ТМ «Oreanda». Предприятие владеет 1,4 тыс. га собственных виноградников.

С 2007 года ДП "Крымский винный дом" входит в холдинг, который объединяет ЛВЗ "Хортица", ЗАО "Одесский коньячный завод", ООО "ТД "Мегаполис" и ООО "ТД "Мегаполис" (РФ).

По итогам 2009 года ДП «Крымский винный дом» реализовало 8,1 млн. литров вина, что на 14% превышает показатель 2008 года, продажи игристых вин Oreanda выросли на 22% – до 1,48 млн. л.