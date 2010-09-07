Парламент Крыма выделил 730 тыс. грн. пострадавшим от ливней и шквалов

Верховная Рада Крыма выделил 730 тыс. грн. пострадавшим от ливней и ураганного ветра в Красноперекопске и Первомайском районе летом.

Об этом УНИАН сообщил пресс-центр крымского парламента.

«За счет сверхплановых поступлений налогов и сборов в бюджет автономии были выделены средства в размере 730 тыс. грн. для оказания материальной помощи пострадавшим в результате стихийного бедствия», - говорится в пресс-релизе.

Как сообщал УНИАН, дожди в конце июня вызвали поднятие уровня грунтовых вод в Красноперекопске. Общая площадь пострадавшей территории составляла 9 га.

Ветер в июле повредил социальные объекты в Первомайском районе, молния убила жительницу региона, еще одна женщина погибла из-за поражения током от упавшего во двор электропровода.