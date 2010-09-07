ОГА: в Кировоградской обл. урожай зерна в 5 раз превышает потребности

Аграрии Кировоградской области собрали урожай продовольственного зерна в объеме 773 тыс. тонн, что в 5 раз превышает годовую потребность региона (154 тыс. тонн).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на аппаратном совещании в областной администрации сообщил заместитель начальника Главного управления агропромышленного развития Кировоградской ОГА Виктор НИКОЛАЕНКО.

По его словам, несмотря на низкий валовой сбор урожая в этом году, область будет обеспечена хлебом в полном объеме.

«Региональный ресурс зерна сформирован в объеме 42,1 тыс. тонн, или 100,4% от поставленного задания. Также составлены 127 договоров с сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями о резервировании запасов зерна в объеме трехмесячной необходимости», - отметил В.НИКОЛАЕНКО.

Он сообщил, что область подала заявку в отделение Аграрного фонда Украины на получение до конца 2010 года 5 тыс. тонн пшеничной и 188,5 тонн ржаной муки.

«Минагрополитики утвердило для Кировоградской области поставки в объеме 600 тонн пшеничной и 40 тонн ржаной муки ежемесячно до конца года», - подчеркнул В.НИКОЛАЕНКО.