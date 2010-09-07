Минэкономики предлагает изменить квотирование ввоза сахара-сырца из тростника

Министерство экономики Украины предлагает внести изменения в Порядок разделения тарифной квоты на ввоз в Украину сахара-сырца из тростника.

Соответствующий проект постановления опубликован на сайте ведомства.

В частности, предлагается установить, начиная с 1 января 2011 г., разделение тарифной квоты на ввоз сахара-сырца из тростника по принципу “первый пришел – первым обслуживаешься” согласно Протоколу о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию.

Также предлагается внедрить мероприятия по учету использования тарифной квоты, в частности, осуществлять выдачу лицензий по согласованию с Минагрополитики, внедрить систему информирования Кабинета министров относительно выдачи Минэкономики лицензий на импорт сахара-сырца из тростника в пределах тарифной квоты, его фактического ввоза и переработки.

Согласно проекту постановления, ввоз сахара-сырца из тростинка в пределах тарифной квоты осуществляется на основании выданных Минэкономики лицензий. Лицензии будут выдаваться на основании заявок субъектов внешнеэкономической деятельности, которые будут рассматриваться в порядке их поступления. К заявке субъект внешнеэкономической деятельности будет добавлять согласование Минагрополитики.