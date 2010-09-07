УЗА: без официальных объяснений в портах простаивают более 20 судов с зерном

Без официальных объяснений в портах простаивают более 20 судов с зерном общим количеством 380 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинской зерновой ассоциации (УЗА).

В заявлении отмечается, что некоторые суда стоят уже по полтора месяца, поскольку были загружены еще 28 июля. В ассоциации подали перечень судов и обратились к Гостаможслужбе за комментарием ситуации по каждому из указанных кораблей.

В обращении акцентируется, что УЗА согласна с прогнозами правительства и Министерства аграрной политики Украины о возможности экспортировать в этом маркетинговом году порядка 15 млн. тонн. Однако «в связи с искусственным и ничем не оправданным блокированием судов ни экспортеры, ни производители не в состоянии воспользоваться благоприятной ценовой конъюнктурой».

УЗА также призывает Гостаможслужбу объяснить причины возбуждения трех уголовных дел против представителей всемирноизвестных зерноторговых компаний. «Ведь анализы проб, на основании которых им инкриминируются обвинения, не могут быть достоверными, потому что брались с грубыми нарушениями технологии отбора и требований ДСТУ», - говорится в заявлении.

Ассоциация еще раз заверяет в своей готовности к сотрудничеству с контролерами Гостаможслужбы. «Мы не против дополнительных проверок, но призываем делать их на протяжении суток, как того требует ДСТУ, а не 10-20 суток, как это происходит сейчас. Такая задержка судов наносит миллионный ущерб зерноторговым компаниям и не способствует улучшению инвестиционного климата в Украине», - отмечают в УЗА.