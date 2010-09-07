Цена сахара не упадет ниже 6,50-7 грн./кг - Хмельницкая ОГА

Заместитель председателя Хмельницкой ОГА по вопросам АПК Владимир ГАЛИЩУК считает, что цена на сахар нового урожая должна зафиксироваться на уровне 6,50-7 грн./кг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время прямой телефонной линии.

«Безусловно, все будет зависеть от государственной политики. Однако ниже 6,50-7 грн./кг сахар не упадет, поскольку занижается себестоимость его производства», - пояснил он.

По словам чиновника, действующая закупочная цена на сахарную свеклу в области составляет 350-420 грн за тонну. «Это в дальнейшем обязательно повлияет на формирование цены на сахар, которую я назвал», - конкретизировал он.

Справка УНИАН. В Хмельницкой области в этом году сахарная свекла посеяна на площади 50 тыс. га, что на 20 тыс. га больше, чем в 2009 году. Валовое производство сахаросырья в 2010 году ожидается в пределах 1,7 млн. тонн, что больше прошлогодних объемов на 0,8 млн. тонн. Перерабатывать сырье в 2010 году будут 7 сахарных заводов.