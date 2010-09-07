Убытки АПК России от засухи превысили 39 млрд. руб.

Более 22 тысяч российских сельхозхозяйств пострадали от засухи, подтвержденные прямые убытки в АПК составили свыше 39 миллиардов рублей, сообщила во вторник в Госдуме глава Минсельхоза Елена Скрынник, ссылаясь на данные экспертизы министерства, сообщает РИА Новости.

По ее словам, сельхозкультуры погибли почти на 13 миллионах гектаров, что составляет 30% от площади посевов в пострадавших регионах. Режим чрезвычайной ситуации из-за засухи был введен в 38 субъектах РФ.

В то же время министр заверила, что несмотря на существенные потери, зерна в стране хватит для покрытия внутренних потребностей как на продовольственные, так и на фуражные цели. По данным ведомства, на сегодняшний день собрано 47 миллионов тонн зерна. В целом в текущем году урожай зерна прогнозируется в объеме 60-65 миллиона тонн, переходящие запасы прошлого года - 26 миллионов тонн.

Скрынник также напомнила, что правительство и министерство приняли ряд мер, направленных на поддержку пострадавших регионов. В частности, выделено 35 миллиардов рублей, из которых 25 миллиардов - бюджетные кредиты и 10 миллиардов - субсидии на покрытие прямого ущерба. В субъекты РФ уже направлено 14,8 миллиарда рублей бюджетных кредитов, и все 10 миллиардов рублей субсидий пострадавшие регионы получили, отметила министр.

По ее словам, решен вопрос о пролонгации пострадавшим сельхозпроизводителям краткосрочных и инвестиционных кредитов, лизинговых платежей, принято решение о запрете на экспорт зерна.

Глава Минсельхоза также сообщила, что законопроект о сельхозстраховании в ближайший четверг будет представлен на рассмотрение в правительство и затем внесен в Госдуму.