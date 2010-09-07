Аграрии Кировоградской области начали уборку кукурузы, подсолнечника и сои.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Кировоградской областной администрации.

К уборке кукурузы всего подлежат 184,8 тыс. га, из которых по состоянию на 3 сентября урожай собран с 3,1 тыс. га (2%). Средняя урожайность культуры составляет 43,6 ц/га.

К уборке подсолнечника подлежат 415,9 тыс. га, собрано 3,4 тыс. га (0,8%) при средней урожайности 17,9 ц/га.

Сою подлежит собрать с территории 114,6 тыс. га, урожай убран на площади 7,8 тыс. га (7%) при средней урожайности 14,2 ц/га.

Также в области запланировано получить урожай сахарной свеклы с 18 тыс. га. По состоянию на 3 сентября валовой сбор составляет 4,6 тыс. тонн со 146 га. Средняя урожайность составляет 314,2 ц/га.

Пахота на зябь выполнена на площади 39,3 тыс. га. (4%), всего запланировано подготовить более 1 млн. га земли.