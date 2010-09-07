Льготный импорт гречихи серьезно навредит украинскому производителю – УАК

Льготный импорт гречихи серьезно навредит украинскому производителю.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской аграрной конфедерации (УАК), такое мнение высказали специалисты ассоциации.

Отмечается, что Украина в новый 2010/2011 маркетинговый год вошла почти без конечных остатков гречихи, ведь выращивание этой культуры на протяжении последних лет было низкорентабельным. Кроме того, объем выращивания снижался. Соответствующим образом складывалась и ценовая ситуация: цена на гречишную крупу в розничной сети достигала 16-18 грн. за кг.

По прогнозам УАК, при такой благоприятной конъюнктуре производители гречихи, даже без государственной поддержки, будут заинтересованы увеличивать посевные площади под урожай 2011 года.

Аналитики отмечают, что импорт гречихи по обычному режиму, возможность которого обсуждается в правительстве, не нанесет ощутимого удара по ценам ввиду того, что в Украине действует 20% импортная пошлина на гречиху. Однако если власти прибегнут ко льготному импорту через Аграрный фонд (как в ситуации с импортом сахара), то есть без пошлины и НДС, то отечественный производитель может серьезно пострадать.

«Такой импорт, особенно в период массовой реализации гречихи, обусловит искусственное удешевление крупы этой культуры и уменьшит интерес украинских аграриев к ее выращиванию в будущем. Указанное развитие событий на короткий срок принесет выгоду конечным потребителям, но в будущем негативно повлияет на производителей, а впоследствии, и на потребителей», - говорится в сообщении.