Правительство, скорее всего, введет квоты на экспорт зерновых – эксперт

Правительство, скорее всего, таки введет квоты на экспорт зерновых. Об этом говорится в переданном УНИАН аналитическом отчете, подготовленном аналитиком инвестиционной группы «Сократ» Иваном ПАНИНЫМ.

Как отмечается в отчете, на данный момент рынок зерновых находится в «подвешенном» состоянии – экспорт заморожен, вопрос с введением квот не решен, зернотрейдеры фактически приостановили закупку зерна. По мнению аналитика, убытки от этого пока оценить сложно, но они явно будут ещё больше, если правительство как можно скорее не расставит всё по своим местам. «Мы считаем, что введение экспортных квот при текущих прогнозах урожая является превентивной мерой, направленной на обеспечение продовольственной безопасности Украины. Мы ожидаем, что они всё-таки будут введены», - отмечается в отчете.

По мнению аналитика, целесообразно было бы увеличить объём квот на 2-2,5 млн тонн, чтобы не нарушать баланс зерновых, а также, в первую очередь, распределять квоты между компаниями согласно заключённым ранее контрактам на поставку.

И.ПАНИН также отмечает, что введение полного запрета на экспорт зерновых из Украины маловероятно. «Такая мера может навредить положительной репутации Украины, а также зернотрейдеров, которую они заработали за последние несколько лет», - отмечается в отчете. В то же время, по мнению аналитика, зернотрейдеры при этом могли бы выиграть. «Запрет на экспорт зерновых мог бы быть расценен как форс-мажор, а компании могли бы без потерь разорвать невыгодные контракты на поставку зерновых и позже заключить новые по более выгодным ценам», - отмечает И.ПАНИН.

Как сообщал УНИАН, министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что Кабмин на сегодня отказался от квотирования экспорта зерна. Он сообщил, что баланс зерна сегодня позволяет осуществлять экспорт.

Ранее Министерство экономики Украины опубликовало проект постановления Кабинета министров Украины «Об утверждении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 года, и порядка выдачи лицензии». Документом предлагалось установить квоту на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 1,5 млн. тонн, ячменя – 1 млн. тонн и ржи – 10 тыс. тонн.