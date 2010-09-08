В Житомирской области через две недели заработают 4 сахарных завода

В Житомирской области через две недели заработают четыре сахарных завода.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Житомирской облгосадминистрации по аграрным вопросам Николай ДЕЙСАН.

По его словам, уже полностью готовы к работе Андрушский, Андрушевский, Червонский сахарные заводы и сахарный завод им. Цюрупы.

Также Н.ДЕЙСАН рассказал о сырье для заводов области. «Погодные условия внесли свои коррективы в урожай сахарной свеклы в регионе, однако, по прогнозам, сырья для заводов региона хватит и они будут работать через две недели», – сказал он.

Зампредседателя Житомирской ОГА напомнил, что, несмотря на предпринятые властями области меры, возобновить работу Иванопольского сахарного завода не удалось.

«Иванопольский сахарный завод, к сожалению, уже никогда не будет работать», – сказал Н.ДЕЙСАН, не вдаваясь в подробности о причинах остановки завода.

Отметим, завод был остановлен несколько лет назад по ряду причин – из-за отсутствия рынка сбыта продукции, неурегулированности вопроса защиты отечественного производителя и пр.

Как сообщал УНИАН, по итогам сезона 2009 года в Житомирской области было собрано 197 тыс. тонн свеклы на площади 10,6 тыс. га при средней урожайности 186 ц/га.

С начала текущего года в регионе произведено 18,1 тыс. тонн сахара, что на 37% больше аналогичного прошлогоднего показателя.