Россия отменит эмбарго экспорта зерна, когда будет ясность по урожаю-2011

Президент России Дмитрий Медведев, говоря в понедельник о возможности отмены эмбарго на экспорт зерна, имел в виду урожай-2011, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе президента, сообщает РИА Новости.

Глава государства на встрече накануне с работниками агропромышленного комплекса Центрального федерального округа заявил, что "как только будет понятно, сколько мы собрали, всякое эмбарго будет снято".

Из-за засухи и, как следствие, сокращения прогноза урожая зерна в РФ на текущий год до 60-67 миллионов тонн против 97,1 миллиона тонн годом ранее, правительство РФ с 15 августа ввело временный запрет на экспорт и пшеницы, ячменя, ржи, кукурузы и муки. Ограничение на вывоз, как стало известно 1 сентября, не касается выполнения международных договоров РФ, оказания международной гуманитарной помощи и еще ряда случаев, как например, снабжение воинских формирований.

Как заявлял ранее премьер-министр РФ Владимир Путин, отмену экспорта зерна власти смогут рассмотреть только после того, как будет собран урожай будущего года и появится ясность по зерновому балансу. Подобные заявления означают, что введенный в России 15 августа запрет на экспорт зерна может быть продлен вплоть до ноября следующего года, когда в России обычно завершается сезон сбора урожая. Ранее информация о запрете экспорта зерна из России привела к значительному удорожанию сырья на биржах.