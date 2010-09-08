Украинские аграрии уже собрали 1 млн. тонн кукурузы.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Украинской аграрной конфедерации (УАК).

В УАК отмечают, что в 2010 году урожай кукурузы за ожидаемыми результатами будет немного больше 10 млн. тонн., что лишь на 500 тыс. тонн меньше прошлогоднего показателя.

По информации УАК, площади под сбор в 2010 году составляют 2,7 млн. га, что на 29% или 0,6 млн. га больше площадей 2009 года.

«Главным фактором снижения валового сбора кукурузы является существенное снижение урожайности, которое предопределенно сложными климатическими условиями текущего года», - идет речь в сообщении.

Однако, в связи с изменениями ценовой конъюнктуры, аграрии должны получить большую прибыль нож в прошлом году, считают в УАК.

«В случае, если государство не будет применять ограничения на экспорт, аграрии, даже при уменьшении объемов реализации кукурузы, получат выручки на 1,2-1,3 млрд. грн. больше чем в 2009 году», - омечают эксперты.