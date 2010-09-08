Производители молочной продукции заявляют о дефиците качественного сырья

Председатель правления ОАО «Вапнярский молокозавод» Александр Первухин сообщил, что в области наблюдается дефицит качественного сырья для изготовления качественной молочной продукции.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил А. Первухин.

По его словам, завод от населения закупает 90% молока и 10% от хозяйств. «От хозяйств качество молока значительно выше и конечно и цена выше. Производя сыр завод не может себе позволить закупать некачественное молоко », - сказал А. Первухин.

Он также отметил, что в области существует конкуренция на рынке качественного сырья. «Молока не хватает, много заезжает на территорию Винницкой области закупщиков сырья. Среди них представлены «Балтский молочный комбинат», компания «Президент», «Агрополис», Галактон и другие », - сообщил он.

В свою очередь специалисты молоказавода отметили, что в молоко население добавляет моющие средства, стиральный порошок, мыло, соду, фосфаты и при обнаружении в молоке примесей это молоко возвращают обратно в село населению и такие случаи неединичны.

«В селе не более 10-12% населения, которое сдает молоко, занимаются фальсификацией, общая масса приносят качественное молоко. И вот эти 10-12% портят всю бочку с молоком », - отмечают лаборанты завода.

Специалисты завода убеждены, что население нужно воспитывать, то есть у людей должна быть мотивация сдавать молоко высокого качества, и они соответственно должны получать более высокую цену за качественный продукт.

Председатель Винницкой облгосадминистрации Николай Джига во время встречи с коллективом завода подчеркнул, что в селе, где есть сотня коров кроме молокоприемочного пункта должен быть ветеринарный врач, который проверял бы этих же коров на болезни и на вакцинирование, что также влияет на качество молока.

Кроме того, находясь на Вапнярском молокозаводе Н. Джига также акцентировал внимание на присутствии молочной продукции в розничной торговле. «Я захожу в магазин - молочная продукция из Николаева, Донецка, Кременчуга, Киева, Волыни, а из Винницкой области представлена продукция только «Литинского молокозавода» и больше ничего нет винницкого. Нужно вытеснить этих интервентов, захвативших наш винницкий рынок », - убежден Н. Джига.

Как сообщал УНИАН, Вапнярский молокозавод 2009 год завершил с убытками 1,746 млн. грн. против 2,721 млн. грн. прибыли в 2008 году. В 2009 году чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) сократился на 26,44% или на 25,212 млн. грн. по сравнению с 2008 годом - до 70,139 млн. грн.

Справка УНИАН. Вапнярский молокозавод введен в действие в 1928 году. Основным видом продукции предприятия являются сыр «Российский большой» и твердый сычужный «Вапнярский». На сегодняшний день производственные мощности завода задействованы менее чем на 50%. Большинство произведенной продукции экспортируется в Болгарию и Северную Африку.

24,43% акций завода владеет София Войтович (член наблюдательного совета), 24,35% - Тарас Войтович (глава ревизионной комиссии), 24,02% - Станислав Войтович (председатель наблюдательного совета) и 23,02% - Наталия Войтович.