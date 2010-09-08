Всеукраинская программа «Фруктовая страна» поддержала ІІІ Всеукраинский фестиваль-конкурс «Молодежь выбирает здоровье»

Дата проведение фестиваля: 2-4 сентября 2010 года

Место проведения: ДП Украинский детский центр "Молодая гвардия" (город Одесса)

2 сентября, в День города Одессы состоялось ожидаемое событие в рамках Всеукраинской программы "Фруктовая страна", инициированной ТМ "Наш Сок" - открытие фестиваля "Молодежь выбирает здоровье". Цель мероприятия - популяризация и пропаганда среди молодежи здорового образа жизни, здорового питания, предотвращения негативных проявлений в молодежной среде, выявление и поддержка талантливой молодежи.

Фестиваль "Молодежь выбирает здоровье" направлен на обучение детей правилам здорового образа жизни. Мероприятие проводится шестой год подряд и третий год имеет международный статус. Фестиваль был основан Одесским Валеологическим Центром, Одесской областной государственной администрацией и Управлением по делам семьи и молодежи. В этом году партнером фестиваля стала Всеукраинская программа "Фруктовая страна".

С целью поддержки здорового духа и мотивации детей к активным соревнованиям ТМ "Наш Сок" предоставила участникам больше чем тонну натурального украинского сока. Ведь особенное внимание организаторы уделяют вопросу правильного здорового питания, большего употребления украинских фруктов, овощей и соков, и привлекания внимания к данной теме детей и их родителей.

Инициаторы программы и организаторы фестиваля объединили усилия с целью преодоления проблемы недостаточного употребления украинцами украинских фруктов, овощей и соков, которые являются актуальными для Украины. Таким образом, путем обучения детей правилам здорового питания, был сделан еще один шаг к решению этого вопроса.

Андрей Крень, председатель пресс-службы "Одесского завода детского питания", на официальной церемонии открытия фестиваля поздравил организаторов и детей с началом соревнований, а также рассказал об общих заданиях программы и фестиваля: "Приятно видеть здесь так много небезразличных взрослых и детей. Почетно и важно участвовать в активных действиях, направленных на решение вопросов улучшения здоровья нации. Лишь вместе у нас есть сила изменять негативные тенденции на позитивные. Это касается многих аспектов здоровой жизни: способа поведения, выбора жизненного пути, сбалансированного здорового питания. Всеукраинская программа "Фруктовая страна" имеет важную миссию - шаг за шагом идти к решению проблем, связанных с недостаточным употреблением нашими соотечественниками украинских фруктов, овощей и соков. Миссия программы тесно пересекается с заданиями фестивалю. И именно в таком интересном для детей формате мы имеем возможность донести молодому поколению важность здорового питания как залог их здорового будущего. Сегодня на мероприятии много детей. От их выбора зависит все. Поэтому популяризация здорового образа жизни и беспокойство о здоровье детей и молодежи - это важнейшее наше задание".

После торжественного открытия фестиваля при участии организаторов был проведен первый тренинг относительно формирования здорового образа жизни. Дальше для участников в течение двух дней проводились конкурсы литературно-музыкально-спортивных мини-композиций, конкурсы агитационных плакатов и художественных работ социального направления, конкурсы-викторины по правилам здоровой жизни, а в конце - гала-концерт для команд-призеров фестиваля.

Участниками фестиваля являются ученики общеобразовательных, внешкольных, профессионально-технических учебных заведений и студенты высших учебных заведений, а также члены молодежных и детских организаций.

Фестиваль поставил перед собой целый ряд заданий, которые охватывают такие вопросы: повышение уровня информированности молодежи о здоровом образе жизни; активизация молодежного движения за здоровый cпocоб жизни; приобретение и усвоение детьми i молодежью новых знаний о здоровом cпocобе жизни; популяризация технологий обучения относительно формирования здорового образа жизни и другое.

В качестве организаторов фестиваля выступили: Министерство образования и науки Украины, Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Украинский государственный центр внешкольного образования Министерства образования и науки Украины, Одесский Валеологический центр и Общественная организация "Партнерство ради развития".

В качестве партнера Фестиваля выступила Всеукраинская программа "Фруктовая страна", инициированная торговой маркой "Наш Сок".

Всеукраинская программа "Фруктовая страна" и организаторы фестиваля намереваются и в дальнейшем совместно проводить фестиваль "Молодежь избирает здоровье" и привлекать к участию все больше детей не только из Украины, но и из других стран.

СПРАВКА: "Фруктовая страна" - это всеукраинская программа беспокойства о здоровом питании украинцев, которая инициирована ТМ "Наш Сок". Миссией программы является популяризация среди украинцев потребления местных фруктов и овощей, а также натуральных соков, необходимых для организма и его полноценного развития. Программа рассчитана на пять лет. Она включает у себя ряд проектов и инициатив, целью которых является привлечение внимания к проблеме низкого уровня потребления украинцами фруктов, овощей и соков, а также популяризация здорового питания среди населения. Первопричиной недостаточного потребления овощей и фруктов является сокращение фруктовых садов на территории Украины.

Поэтому на первом этапе программы (весной в 2010 году) ТМ "Наш Сок" привлекла внимание общественности к упомянутой проблеме, проведя высадку свыше 300 фруктовых деревьев в 6-ти городах Украины (Киев, Одесса, Днепропетровск, Донецк, Львов, Харьков). В пределах второго этапа программы для украинцев всех возрастных категорий предвидена образовательная кампания, целью которой является рассказ о пользе фруктов, овощей и соков для организма человека. В сентябре 2010 года программа приобщилась к Международному фестивалю "Молодежь выбирает здоровье", который проводится при поддержке Министерства Образования Украины. До завершения года в пределах программы будут реализованы общие с благотворительными и государственными организациями мероприятия, направленные на решение упомянутой проблемы.

Более детально о "Фруктовой стране" можно узнать на сайте http://www.nashsok.ua.