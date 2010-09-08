В Винницкой области в 2011 году увеличат площади под гречиху в 2 раза - до 30 тыс. га

В Винницкой области на 2011 год планируется увеличение площадей под посевами гречихи в 2 раза или на 15,1 тыс. га по сравнению с 2010 годом - до 30 тыс. га.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в главном управлении по вопросам внутренней политики по делам средств массовой информации и связей с общественностью Винницкой облгосадминистрации.

«Руководство области поставило задачу в следующем году увеличить посевные площади под данную зерновую культуру до 30 тыс. га», - сказано в сообщении.

Площади под гречихой в этом году составляют 14,9 тыс. га, что в 1,5 раза меньше, чем в 2009 году. Собрано эту культуру на 11,8 тыс. га, или 79% площадей, намолочено 14 000 тонн зерна. Урожайность гречихи составляет 12 ц/га, что выше прошлогоднего показателя на 1,1 ц/га.