В Винницкой области начали работу 8 сахзаводов из 14

В Винницкой области начали работу 8 сахарных заводов из 14.

Об этом сообщили в главном управлении по вопросам внутренней политики по делам средств массовой информации и связей с общественностью Винницкой облгосадминистрации.

«Начали сезон сахароварения 8 заводов, а именно Томашпольский, Моевский, Соколовский, Ждановский, Капустянский, Крыжопольский, Ильинецкий, Гайсинский и накапливает сырье для переработки Юзефо-Николаевский», - отмечено в сообщении.

Кроме того, к сбору сахарной свеклы аграрии приступили в половине районов и уже выкопали почти 6 тыс. га, а в прошлом году на эту дату было выкопано свеклы на площади 785 га.

Как сообщал УНИАН, в этом году в Винницкой области сахарную свеклу будут перерабатывать 14 сахарных заводов, в сезоне 2010 года планируется произвести 321 тыс. тонн сахара.

В сезоне сахароварения 2009 года Винницкой области работало 9 сахарных заводов (квоту получили 11), которые выработали 205,139 тыс. тонн сахара.