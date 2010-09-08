Литва будет экспортировать в Грузию зерно

Литва поставит Грузии около 80 тыс. тонн зерна, сообщил журналистам Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Литве Гиоргий Кердикашвили, сообщает АПК-Информ.

"Есть предложение со стороны Литвы, что они могут снабжать Грузию зерном. На первом этапе речь идет о 80 тыс. тонн зерна", - сказал посол.

По его словам, переговоры с литовской стороной о снабжении Грузии зерном продолжается.

Ранее власти Украины заявили, что не намерены ограничивать экспорт зерна в Грузию. "Несмотря на то, что в этом году, по сравнению с прошлым, сравнительно мало урожая, Украина обязательно будет поставлять в Грузию зерно", - заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Грузии Василий Цибенко, комментируя ситуацию вокруг дефицита зерна в мире.

Премьер-министр Грузии Николоз Гилаури заявил, что "Грузия достигла диверсификации рынка зерна и в страну будет импортировано зерна больше, чем она в этом нуждается".