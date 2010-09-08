Змиевский молокозавод разместит акции на Варшавской бирже

Инвестиционная группа «Авантаж Капитал» планирует разместить на альтернативной площадке Варшавской фондовой биржи (NewConnect, NC) 10-15% акций Змиевского молочного завода (Харьковская обл.). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе инвестиционной группы.

Как отметили в пресс-службе, весь процесс размещения займет четыре месяца.

Молокоперерабатывающее предприятие появится в листинге в декабре 2010–январе 2011 года.

Как отметили в пресс-службе, на сегодняшний день уже закончена предварительная подготовка Змиевского молокозавода к размещению на NC. Аудитором размещения выступит компания «Baker Tilly Ukraine», юридическое сопровождение выполнит ЮФ ILF («Инюрполис»), «Авантаж Капитал» выступит лид-менеджером процесса.

По словам генерального директора предприятия Самвела КУТУЗЯНА, подготовка к процессу размещения на Варшавской фондовой бирже длилась почти 2 года. За это время финансовые, корпоративные, информационные стандарты ведения бизнеса были приведены в соответствие с европейскими образцами. «У нас большие стратегические планы по расширению деятельности – мы планируем расширить географию присутствия, превратившись из региональной компании в национального производителя молочной продукции. Поэтому выход на NewConnect мы рассматриваем не только как способ привлечь деньги за счет продажи части корпоративных прав, но и как возможность получения доступа к другим финансовым инструментам. NewConnect – это наша отправная точка. В течение 2-3 лет мы собираемся выйти на основную площадку», – отметил С.КУТУЗЯН.

Руководитель украинского представительства ВФБ Андрей ДУБЕЦКИЙ считает, что змиевское предприятие, являясь одним из лидеров Харьковского региона по производству молочных продуктов, имеет большие перспективы для размещения на Варшавской фондовой бирже. «Начало подготовки второй компании среднего бизнеса на NewConnect – это уже своего рода тенденция, которая показывает, что не только крупный бизнес может эффективно работать на рынке капитала», – подчеркнул А.ДУБЕЦКИЙ.

Cправка УНИАН. Змиевской молокозавод (с 2001 года – ООО «С-ТРАНС». Владеет ТМ «Хуторок», ТМ «Молочная ферма», ТМ «Съешка») осуществляет деятельность с 1969 г. Предприятие специализируется на производстве и оптовой реализации молока, а также широкого спектра молочной продукции, среди которой сыры, сметана, молоко, кефиры, йогурты.

ВФБ – крупнейшая фондовая биржа в Центральной и Восточной Европе по показателям объема торгов и рыночной капитализации. NewConnect – альтернативная площадка Варшавской фондовой биржи. Рынок открылся 30 августа 2007 г. На сегодняшний день на NewConnect котируется более 110 компаний.

Основными направлениями деятельности ИГ «Авантаж Капитал» являются: корпоративные инвестиционные решения (Corporate Investment Solutions) и управление частным капиталом (Private Wealth Management). На сегодняшний день в состав ИГ входит ООО «Инвестиционная группа «Авантаж Капитал» – управляющая компания; компания по управлению активами «Авантаж Капитал Менеджмент», которая имеет статус IPO партнера ВФБ; предприятие-торговец ценными бумагами «ЭйДиСи Секьюритиз».