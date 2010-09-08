Власти Кировоградщины рекомендуют аграриям увеличить посевы гречки, льна и проса

Главное управление агропромышленного развития Кировоградской облгосадминистрации рекомендует аграриям в следующем году увеличить площади под посевы гречки, льна и проса.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель губернатора области по вопросам АПК Богдан АНДРЮЩЕНКО.

По его словам, фермеров ориентируют на выращивание льна как масличной культуры. «Растение живучее, устойчивое к засухе и неблагоприятным погодным условиям», подчеркнул Б.АНРЮЩЕНКО.

Он отметил, что увеличение или сокращение посевных площадей диктует рентабельность урожая.

«Сейчас есть мотивация по гречке. За последние 10 лет посевы этой культуры сократились в 2 раза, упала урожайность. По данным областного управления статистики на 1 сентября урожай гречки составлял 7,2 тыс. тонн», - сообщил заместитель губернатора.

По его словам, за последнее время область принимала представителей трех корейских делегаций, которые интересовались возможностью выращивать на территории Кировоградщины крупяные и бобовые культуры. «Необходимо увеличивать посевы проса. Продолжает расти спрос на подсолнечник и рапс, что повышает рентабельность этих культур», - подчеркнул Б.АНДРЮЩЕНКО.