«Агролига» разместит акции на Варшавской бирже

Группа компаний «Агролига» планирует в сентябре - начале октябре закончить размещение на альтернативной площадке (NewConnect) Варшавской фондовой биржи. Об этом УНИАН сообщили в инвестиционной группе "Авантаж Капитал", выступившей менеджером по размещению.

Как отметили в компании, всего планируется разместить 15-20% акций "Агролиги".

Как сообщал УНИАН, "Авантаж Капитал" также планирует разместить на NewConnect 10-15% акций Змиевского молочного завода.

Справка УНИАН. Группа компаний «Агролига» работает на украинском рынке агропродукции с 1992 года. Предприятия выращивают широкий спектр зерновых культур, занимаются переработкой подсолнечника в масло и молочным животноводством. «Агролига» обрабатывает более 5,5 тыс. га земли в Харьковской области. Мощность завода по переработке подсолнечника – 20 тыс. тонн в год. Молочное стадо насчитывает более 500 голов.