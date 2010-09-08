В Винницкой обл. подорожали масло, сахар и молоко

В Винницкой области в августе больше всего подорожали масло сливочное, сахар, молоко, подешевели — яйца и овощи.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

В целом, по сравнению с июлем т.г., в области в августе 2010 года на 0,2% подорожали продукты питания и безалкогольные напитки. Больше всего (на 5%) подорожало масло сливочное, на 4,4% - молоко, на 2,6% - сахар, сыр и мягкий сыр (творог), на 2,5% - кисломолочная продукция, на 2% - масло подсолнечное, на 1,8% - хлеб и хлебопродукты.

Вместе с тем, яйца снизились в цене на 1,7%.

Овощи в целом подешевели на 11,3%, в частности, морковь, свекла, лук, грибы - на 18,3%, капуста - на 12,3%, огурцы и помидоры - на 11,7%. Картофель снизился в цене на 10,6%.

На 3,9% подешевели фрукты, при этом яблоки – на 10,8%, бананы - на 8,5%.

Алкогольные напитки, табачные изделия подорожали на 0,5%, в т.ч. алкогольные напитки – на 0,6%, табачные изделия - на 0,5%.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 11,9%, в основном, за счет повышения стоимости природного газа на 50,1%.

В сфере транспорта цены выросли на 0,5%, в том числе, стоимость услуг автодорожного пассажирского транспорта повысились на 1,5%.

Как сообщал УНИАН, индекс потребительских цен в Винницкой области в июле составлял 99,7%, с начала 2010 года – 101,8%.