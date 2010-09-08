Аграрии уже собрали 30,4 млн. тонн зерна

По оперативным данным, на 8 сентября аграрии обмолотили 12,2 млн. га площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами (83% от плана) и намолотили 30,4 млн. тонн зерна, средняя урожайность составила 25 ц/га.

Такие данные предоставили УНИАН в Министерстве аграрной политики Украины.

Сообщается, что на сегодняшний день гречиха обмолочена с площади 139 тыс. га (65%), намолочено 117 тыс. тонн зерна, средняя урожайность – 8,4 ц/га. Просо обмолочено на площади 76 тыс. га (87%), намолочено 117 тыс. тонн зерна, средняя урожайность – 15,4 ц/га. Кукуруза на зерно убрана с площади 317 тыс. га (12%), получено 1,2 млн. тонн зерна, средняя урожайность – 37,6 ц/га.

Кроме того, подсолнечник убран с площади 571 тыс. га (13%), получено 861 тыс. тонн семян, средняя урожайность – 15,1 ц/га.

Сахарная свекла убрана с площади 18 тыс. га (4%), накопано 566 тыс. тонн корнеплодов, средняя урожайность – 312 ц/га.

Соя убрана с площади 105 тыс. га (10%), получено 146 тыс. тонн семян, средняя урожайность – 13,9 ц/га.

Как отмечают в министерстве, проведена подготовка почвы под посев озимых культур на площади 8,3 млн. га (90% от прогноза). Озимые зерновые (кроме рапса) посеяны на площади 185 тыс. га, что составляет 2% от прогноза, в том числе на зерно – 179 тыс. га (2%), из них озимой пшеницы и тритикале – 138,6 тыс. га (2%), ржи – 38,5 тыс. га (12%) и ячменя – 1,9 тыс. га.

Кроме того, аграрии посеяли озимый рапс на площади 654 тыс. га, что составляет 53% от прогноза (1,2 млн. га).