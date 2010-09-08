Клюев: ситуация с зерном нормализуется после завершения его закупки

Нормализация ситуации на рынке зерна в Украине пройдет после завершения его закупки в Аграрный фонд и госрезерв.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам заявил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ.

«Мы закончим закупки зерна в Аграрный фонд и госрезерв, и будет нормальное функционирование рынка зерна», - сказал А.КЛЮЕВ в ответ на просьбу журналистов конкретизировать позицию правительства в отношении экспорта зерна из Украины.

Как сообщал УНИАН, министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что Кабмин на сегодня отказался от квотирования экспорта зерна. Он сообщил, что баланс зерна сегодня позволяет осуществлять экспорт.

«Если экспорт будет интенсивным и мы будем видеть, что баланс ячменя, кукурузы или продовольственной и фуражной пшеницы будет уменьшаться до отметки, которая доходит до продовольственной безопасности, мы вернемся к этому вопросу», - сказал министр, добавив, что «на сегодня наш урожай и переходящие запасы позволяют нам экспорт зерновых».

Ранее Министерство экономики Украины опубликовало проект постановления Кабинета министров Украины «Об утверждении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 года, и порядка выдачи лицензии». Документом предлагалось установить квоту на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 1,5 млн. тонн, ячменя – 1 млн. тонн и ржи – 10 тыс. тонн.