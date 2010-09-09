Китай пока не будет посылать в Украину своих специалистов-льноводов для работы на полях, планируя сотрудничать в сфере технологий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера поздно вечером сообщил на пресс-конференции в облгосадминистрации по результатам поездки в Китай в составе правительственной делегации председатель Житомирской ОГА Сергей РЫЖУК.

По его словам, «уже китайская сторона сняла свой вопрос относительно льноводства, в том плане, что будут их специалисты у нас работать . На первом этапе Китай будет с нами работать в плане технологий», - сказал С.РЫЖУК.

При этом он подчеркнул, что пока также обе стороны - украинская и китайская - отказались от идеи строительства на территории Житомирщины совместного льнозавода.

С.РЫЖУК также сообщил, что достигнуты предварительные договоренности о продаже, "мы будем продавать им льнотресты".

«Это будет возможно по объемам, по габаритности и по другим параметрам. А там, смотри, перейдем и на совместные льнозаводы, так как, согласитесь, возобновлять работу устаревших льнозаводов 19 века нецелесообразно. В сфере сельского хозяйства Житомирщина очень привлекательна, и Китаю ничего не остается, как вкладывать инвестиции в наше Полесье. Мы Китаю не меньше нужны, чем Китай нам, но тут нужно вести умную тактику и стратегию»,- сказал С.РЫЖУК.

Напомним, что в июле т.г. власти Житомирской области планировали предоставить китайским инвесторам в аренду до 200 тыс. га в полесских районах для сельскохозяйственной деятельности.

Ранее власти Житомирщины также заявляли о возможности строительства в области совместного украинско-китайского завода.