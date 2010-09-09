И. о. главы совета директоров Сахарного союза «Укррос» назначен Владимир Григоревский

И. о. главы совета директоров ОАО «Сахарный союз «Укррос» назначен Владимир ГРИГОРЕВСКИЙ.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, наблюдательней совет «Укррос» принял решения о прекращении с 6 сентября т. г. полномочий главы совета директоров Дмитрия ФЕДОТОВА по собственному желанию последнего.

Сообщается также, что наблюдательный совет с 7 сентября назначил и.о. главы совета директоров В.ГРИГОРЕВСКОГО, который до этого занимал должность члена совета директоров – исполнительного директора общества, директора по экономике ООО "Укррос" и ООО "Юмекс".

Справка УНИАН. ОАО «Сахарный союз «Укррос» создано в 2007 году. В состав компании входят 7 сахарных заводов и 22 сельскохозяйственных предприятия. В управлении компании находится около 100 тыс. га земли.

В 2008 году компания провела частное размещение 19,98% акций и привлекла почти