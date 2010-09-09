Губернатор: в Хмельницкой обл. можно собирать два урожая в год

Председатель Хмельницкой областной государственной администрации Василий ЯДУХА считает, что у аграриев края есть все возможности, чтобы собирать два урожая в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в программе “Акценты” на областном телевидении “Подолье-центр”.

“Это станет возможным, если товаропроизводители будут применять новейшие технологии В Хмельницкой области есть масса примеров, когда агропредприятия вышли на более высокий, модернизированный уровень производства”, - сказал В.ЯДУХА.

Он подчеркнул, что за новейшими аграрными технологиями будущее.

Кроме того, руководитель края отметил, что Хмельницкая область вошла в тройку лучших областей государства. В частности, по темпам развития агропромышленного комплекса Хмельницкая область заняла второе место, а по урожайности ранних зерновых культур находится на первом месте.