В Тернопольской обл. приступили к уборке сахарной свеклы

Аграрии Тернопольской области приступили к уборке сахарной свеклы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, сахарная свекла выкопана на площади 4,034 тыс. га (8% от посеянного). Валовой сбор составляет 127,592 тыс. тонн при средней урожайности 316,2 ц/га.

Также убрана гречиха на площади 934 га (11% от посеянных площадей), валовой сбор составил 885 т при урожайности 9,4 ц/га.

В настоящее время аграрии проводят сев озимых культур. Рапс посеян на площади 51,012 тыс. га (87,6%), начат сев пшеницы, которой засеяно 1,675 тыс. га, ячменя – 280 га и ржи – 9 га.