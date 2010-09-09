В Винницкой обл. производство безалкогольных напитков упало

В январе-августе 2010 года производство безалкогольных напитков предприятиями Винницкой области сократилось на 20,03%, или 2,021 млн. дал, по сравнению с январем-августом 2009 года – до 8,07 млн. дал.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван МОВЧАН.

По его словам, сокращение производства безалкогольных напитков в январе-августе 2010 г. обусловлено уменьшением складских запасов у производителей.

В августе 2010 г. по сравнению с июлем производство возросло на 4,67%, или 0,053 млн. дал., - до 1,188 млн. дал., а по сравнению с августом 2009 года рост производства составил 46,85%, или 0,379 млн. дал.

Как сообщал УНИАН, в январе-июле 2010 года производство безалкогольных напитков предприятиями Винницкой области сократилось на 25,86%, или 2,4 млн. дал, по сравнению с январем-июлем 2009 года – до 6,882 млн. дал.

В 2009 году производство безалкогольных напитков предприятиями Винницкой области сократилось на 19,2%, или 3,17 млн. дал, по сравнению с 2008 годом - до 13,357 млн. дал.

Справка УНИАН. В Винницкой области производством безалкогольных напитков занимаются 6 предприятий.