В Херсонской обл. больше всего подорожали капуста и гречка

В Херсонской области в августе текущего года больше всего подорожали капуста и гречка, подешевели – яблоки и картофель.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, в целом в августе текущего года по сравнению с предыдущим месяцем продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 0,2%.

Больше всего подорожали капуста и крупа гречневая (на 23,9% и 21,3% соответственно).

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 8,1% за счет повышения цен на табачные изделия на 13,5%.

В то же время на 14,4–0,8% подешевели яблоки, картофель, рыба и продукты из рыбы.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 7,3% за счет значительного повышения стоимости природного газа (на 50,1%).

Повышение цен в транспортной сфере (на 4,0%) обусловлено преимущественно ростом стоимости услуг автомобильного пассажирского транспорта (на 7,3%) и цен на топливо и масла (на 1,4%).

Снижение цен в сфере здравоохранения на 0,6% обусловлено снижением цен на фармацевтическую продукцию на 1,3%.

Также на 0,2% стали дешевле услуги ресторанов и гостиниц, на 0,1% – услуги связи.

Справка УНИАН. В августе текущего года индекс потребительских цен и индекс цен производителей промышленной продукции в Херсонской области составляли 101,5% и 101,4% соответственно.