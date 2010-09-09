Эксперт: отмена сертификации продуктов возможна только после разработки техрегламентов

Отмена обязательной сертификации продуктов питания в Украине возможна только после разработки и внедрения технических регламентов профильными министерствами, а также представителями украинских ассоциаций бизнеса.

Как сообщает УНИАН пресс-служба Госпотребстандарта, такое мнение на расширенном заседании, посвященном обсуждению вопроса обязательной сертификации пищевой продукции, высказал генеральный директор ГП «Укрметртестстандарт» Михаил МУХАРОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что инициаторы отмены обязательной сертификации продуктов питания ссылаются на опыт России, а также на обязательства Украины перед ВТО. «Однако Россия отменила обязательную сертификацию только после введения технических регламентов. И при этом она также ввела регистрацию деклараций о соответствии, которая обязывает производителя указать, где проводилась проверка качества продукции, и доказать безопасность состава импортированной продукции", - отметил специалист.

М.МУХАРОВСКИЙ считает, что для нормализации ситуации необходимо создать эффективную нормотворческую базу, принять пакет законов, в частности закон о рыночном надзоре, закон об общей безопасности продукции, а также внедрить технические регламенты.

«Эти меры позволят постепенно перейти к отмене обязательной сертификации, не нарушив условий ВТО, – подчеркнул генеральный директор ГП «Укрметртестстандарт».

И добавил, что свои обязательства перед ВТО Украина должна выполнить до января 2012 года, а не сейчас.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2009 года Кабинет министров Украины откорректировал перечень пищевых продуктов, подлежащих обязательной сертификации, исключив из него 17 позиций. Это было предусмотрено разработанным Министерством экономики совместно с Госкомпредпринимательства постановлением «О внесении изменений в критерии, по которым оценивается степень риска от ведения хозяйственной деятельности, связанной с производством, выпуском и реализацией продукции (выполнение работ, предоставление услуг), и определяется периодичность проведения плановых мероприятий государственного надзора (контроля)».

Таким образом, обязательной сертификации не подлежат твердые сыры, растительное и сливочное масло, маргарины, шоколадные конфеты, соки, минеральные воды, колбасы, мясные продукты и консервы, чай, кофе, рыба, рыбные консервы и пресервы.