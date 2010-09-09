В Винницкой обл. производство кормов сократилось на 29%

Перерабатывающие предприятия Винницкой области в январе-августе 2010 года сократили производство кормов на 29,21%, или 6,750 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 16,359 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой облгосадминистрации Иван МОВЧАН.

По его словам, причиной сокращения производства кормов стали неблагоприятные погодные условия.

В частности, в августе т.г. по сравнению с июлем 2010 года производство кормов сократилось на 12,64%, или 0,229 тыс. тонн, – до 1,582 тыс. тонн, а по сравнению с августом 2009 года – на 46,52%, или 1,376 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, перерабатывающие предприятия Винницкой области в январе-июле 2010 года сократили производство кормов на 26,67%, или 5,374 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 14,777 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Производством кормов для сельскохозяйственных животных и домашней птицы в Винницкой области занимаются 6 предприятий.