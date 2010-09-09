Кабмин отменил Порядок проведения обязательного страхования урожая
19:39, 09 сентября 2010Агро
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Кабинет Министров Украины отменил Порядок проведения обязательного страхования урожая сельскохозяйственных культур.
Соответствующее распоряжение Кабмина №818 от 8 сентября т.г. размешено на сайте правительства.
Документом отменено постановление Кабмина № 1000 от 11 июля 2002 года «Об утверждении Порядка и правил проведения обязательного страхования урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений государственными сельскохозяйственными предприятиями, урожая зерновых культур и сахарной свеклы сельскохозяйственными предприятиями всех форм собственности».
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