Азаров: для преодоления ажиотажа на рынках нужно создавать запасы продовольствия

Украина и ее регионы должны создавать региональные запасы продовольствия и сети оптовых рынков для преодоления ажиотажных всплесков спроса на продукты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на совещании в Симферополе по экономическому развитию Крыма.

«Мы должны научиться прогнозировать и эффективно преодолевать ажиотажные всплески на рынке продовольствия», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, в Украине нет объективных причин для повышения цен, в частности на гречку и картофель.

«Для повышения цен имелись объективные обстоятельства в Украине? По гречке – никаких абсолютно, по картофелю – никаких абсолютно», - сказал премьер.

По его данным, Украина производит картофеля больше, чем ей нужно, а повышение цен на этот продукт вызвано слухами, которые в основном идут из Киева.

«Мы завезем в столицу картофеля столько, что его некуда будет девать, и цены пойдут, конечно, вниз», - сказал руководитель Кабмина.

При этом он заявил, что тревогу у украинцев вызвала ситуация в соседней России, где, по его мнению, были объективные причины для роста цен на продукты.

«Но у нас такой ситуации нет», - сказал Н.АЗАРОВ.