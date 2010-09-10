Агропредприятия Ивано-Франковской обл. увеличили производство
13:11, 10 сентября 2010Агро
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Сельскохозяйские предприятия Ивано-Франковской области за январь-август 2010 г. увеличили, по сравнению с соответствующим периодом 2009 г., производство валовой продукции сельского хозяйства на 6,5%.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Ивано-Франковской области.
Сообщается, что увеличено производство продукции животноводства – на 26,9%. В то же время, объемы производства в растениеводстве (с учетом стоимости незавершенного производства) – уменьшились на 34,7%, в основном за счет зерновых и технических культур.
Доля аграрных предприятий в общеобластных объемах производства за этот период выросла с 21,9% до 25,1%.
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