Агропредприятия Ивано-Франковской обл. увеличили производство

Сельскохозяйские предприятия Ивано-Франковской области за январь-август 2010 г. увеличили, по сравнению с соответствующим периодом 2009 г., производство валовой продукции сельского хозяйства на 6,5%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Ивано-Франковской области.

Сообщается, что увеличено производство продукции животноводства – на 26,9%. В то же время, объемы производства в растениеводстве (с учетом стоимости незавершенного производства) – уменьшились на 34,7%, в основном за счет зерновых и технических культур.

Доля аграрных предприятий в общеобластных объемах производства за этот период выросла с 21,9% до 25,1%.