В Хмельницкой обл. подорожали продукты переработки зерновых

В Хмельницкой области в августе т.г. больше всего подорожали продукты переработки зерновых (на 12,7%), сахар, подсолнечное масло (3-7,7%), подешевели овощи и фрукты - на 17,8% и 6,7% соответственно.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

По данным облстата, в целом по сравнению с предыдущим месяцем в области в августе 2010 года на 1,3% подорожали алкогольные напитки и табачные изделия.

Повышение цен на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 12,2% обусловлено, в первую очередь, подорожанием природного газа в 1,5 раза. Кроме того, на 3,9% возросла квартирная плата.

В сфере здравоохранения цены повысились на 0,8%, в т.ч. на санаторно-курортные услуги - на 2,9%.

Рост цен на транспорт в целом на 0,6% произошел за счет повышения стоимости пассажирских перевозок автодорожным транспортом на 2,1%. При этом топливо и масла подешевели на 0,1%.

На 0,1-0,7% стали дешевле аудиотехника, фотоаппаратура и оборудование для обработки информации, телефонное оборудование, отдельные виды бытовой техники.

Справка УНИАН. В августе 2010 года индекс потребительских цен в Хмельницкой области составил 101,6%, с начала года - 104,2%.