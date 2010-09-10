Азаров заявляет, что Украина не будет ограничивать экспорт зерна

Украина не будет ограничивать экспорт зерна, заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совещании по экономическому развитию Автономной Республики Крым.

«Мы не планируем вводить никаких ограничений. Мы собрали зернотрейдеров и сказали откровенно, какой объем (зерна - УНИАН) мы можем выпустить за границу», - сказал Н.АЗАРОВ.

По словам главы правительства, Украина ориентируется на то, чтобы полностью обеспечить себя фуражным зерном и продовольственной пшеницей.

«Несмотря на засуху, собран достаточный (урожай) для того, чтобы обеспечить и экспортные возможности и внутренние возможности фуража. Продолжается уборка поздних зерновых», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ ранее заявлял, что нормализация ситуации на рынке зерна в Украине пройдет после завершения его закупки в Аграрный фонд и госрезерв.

Министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что Кабмин на сегодня отказался от квотирования экспорта зерна. Он сообщил, что баланс зерна сегодня позволяет осуществлять экспорт.

По оперативным данным, на 8 сентября аграрии обмолотили 12,2 млн. га площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами (83% от плана) и намолотили 30,4 млн. тонн зерна, средняя урожайность составила 25 ц/га.