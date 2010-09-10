Аграрии Прикарпатья намолотили 214 тыс. т зерна

Всеми сельскохозяйственными товаропроизводителями Ивано-Франковской области по состоянию на 1 сентября т.г. намолочено 214,0 тыс. тонн зерна (без кукурузы) в начальном оприходованном весе, что на 22,0% меньше, чем на эту дату в 2009 году.

Об этом сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Ивано-Франковской области. В структуре зерновых культур преобладает пшеница (61%).

С 1 га убранной площади получено в среднем 25,1 ц зерна против 29,6 ц в прошлом году. Более урожайными являются озимые зерновые культуры, в частности пшеницы намолочено 27,0 ц/га, ячменя – 25,9 ц/га.

Больше всего зерна получили сельхозпредприятия Городенковского (29,3 ц/га), Коломыйского (27,1 ц/га) и Снятинского (26,2 ц/га) районов, они обеспечили 61% общего производства зерновых культур агроформированиями области.

Предприятия, которые занимаются переработкой зерновых культур, в августе 2010 г. покупали зерно в среднем по 1189,3 грн. за тонну (на 24,5% больше, чем в июле т.г.), в т.ч. пшеницу – по 1204,3 грн./т (на 17,5% больше).