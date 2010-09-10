Спиртзаводы Винницкой обл. сократили производство спирта

В январе-августе 2010 года спиртовые заводы Винницкой области выработали 1,806 млн. дал спирта, что на 18%, или на 0,438 млн. дал меньше, чем в январе-августе 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Иван МОВЧАН.

По его словам, спад производства спирта в январе-августе вызван дефицитом сырья.

В августе 2010 г. по сравнению с июлем 2010 г. производство спирта предприятиями Винницкой области сократилось на 6,59%, или на 13,3 тыс. дал. – до 188,4 тыс. дал., а по сравнению с августом 2009 года - сократилось на 5,99%, или 12 тыс. дал.

Как сообщал УНИАН, в январе-июле 2010 года спиртовые заводы Винницкой области выработали 1,806 млн. дал спирта, что на 19,12%, или на 0,427 млн. дал меньше, чем в январе-июле 2009 года.

Справка УНИАН. Государственное объединение "Подольеспирт" объединяет 14 государственных спиртовых заводов Винницкой области. "Подольеспирт" входит в состав государственного концерна спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт".