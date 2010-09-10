Эксперты прогнозируют дефицит картофеля

В текущем году однозначно можно ожидать дефицита картофеля внутреннего производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил почетный президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины, председатель Союза сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Украины Иван ТОМИЧ.

«Что касается баланса… то в этом году будет дефицит картошки однозначно. Исходя из прогноза урожая на уровне 12 млн. тонн или 14 млн. тонн, это несущественно. На потребление необходимо 6-7 млн. тонн, на посадку – около 5 млн. тонн, около 6 млн. тонн – на корма, и на переработку – 1,5-2 млн. тонн, а потери составляют 20-22%, - сказал И.ТОМИЧ. - Исходя из этого, баланс у нас не сойдется при любых раскладах. Этот дефицит однозначно необходимо будет покрывать за счет импорта, и это надо честно признать».

По его словам, на сегодня урожайность картофеля в Украине составляет от 100-120 до 140 ц/га, но есть хозяйства, которые собирают в пределах 400 ц/га. В зарубежных странах - традиционных производителях картофеля урожайность, независимо от погодных условий, составляет 300-400 ц/га.

В свою очередь эксперт аграрных рынков Украинского клуба аграрного бизнеса Роман СЛАСТЕН считает, что дефицит картофеля будет зависеть от уровня потерь урожая. «Потери будут, но они будут зависеть от того, какая у нас будет зима. Если будут сильные морозы, то потери будут, возможно, тогда и будет определенный дефицит, который мы будем покрывать за счет импорта», - сказал Р.СЛАСТЕН.