АМК разрешил «Черлис Агро» купить контрольный пакет ООО «Ломовате»
13:50, 10 сентября 2010Агро
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Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ООО «Черлис Агро» (с. Малеевка, Черкасская обл.), которое с момента создания не осуществляет хозяйственной деятельности, на приобретение доли в уставном капитале ООО «Ломовате» (с. Сагуневка, Черкасская обл.).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.
Согласно сообщению, это обеспечит покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.
Справка УНИАН. ООО «Ломовате» выращивает и реализует зерновые и масличные культуры, производит молоко цельное для последующей промышленной переработки в пределах области, выращивает и реализует крупный рогатый скот, свиней, птицу.
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