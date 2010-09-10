АМК разрешил «Черлис Агро» купить контрольный пакет ООО «Ломовате»

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ООО «Черлис Агро» (с. Малеевка, Черкасская обл.), которое с момента создания не осуществляет хозяйственной деятельности, на приобретение доли в уставном капитале ООО «Ломовате» (с. Сагуневка, Черкасская обл.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

Согласно сообщению, это обеспечит покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.

Справка УНИАН. ООО «Ломовате» выращивает и реализует зерновые и масличные культуры, производит молоко цельное для последующей промышленной переработки в пределах области, выращивает и реализует крупный рогатый скот, свиней, птицу.